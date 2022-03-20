Минтруд: в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%

Минтруд: в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%
Список получателей выплаты достаточно обширен. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 апреля в России ожидается повышение социальных пенсий. По данным Министерства труда, размер пенсионных выплат вырастет на 8,6%.

Индексация затронет порядка 4 млн граждан. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 млрд рублей.

Изначально планировалось, что социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что в мае государство начнет выплачивать денежные средства на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами. Выплаты будут начисляться в период с первого апреля 2022 года.

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