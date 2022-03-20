Перепады настроения могут быть симптомами опасного заболевания

Перепады настроения могут быть симптомами опасного заболевания
Утренние усталость и апатия однозначно указывают на нарушение работы организма. Фото: unsplash

Врач-эндокринолог Мария Свиридова перечислила симптомы, которые могут указывать на опасное заболевание гипертиреоз (тиреотоксикоз).

Среди них перепады настроения, учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость и потеря веса могут быть симптомами— выработки избыточного количества тиреоидных гормонов щитовидной железой, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками», — рассказала врач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что повышенное артериальное давление может обернуться летальным исходом даже в молодом возрасте, предупреждает завотделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

врач заболевание нетипичные симптомы


 

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