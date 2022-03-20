Заемщикам рассказали, как оплатить кредит, если приложение банка не работает

Заемщикам рассказали, как оплатить кредит, если приложение банка не работает
Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает. Фото: Pixabay

В последнее время россияне сталкиваются с отсутствием доступа к приложениям банков.

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов.

По его словам, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. Эксперт отметил, что с помощью VPN также можно «откатить» последние версии приложений, сообщает агентство “Прайм”.

Кроме того, пользователи не могут скачать приложения в онлайн — магазинах из-за санкций. Чтобы не пропустить платеж, можно оплатить кредит в офисе.

Ранее сообщалось о том, что низкий уровень доходов и платежеспособности, рост курса, а также увеличение цен на товары и услуги в России может спровоцировать невозможность оплаты кредитов среди граждан.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость.

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