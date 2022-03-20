Заемщикам рассказали, как оплатить кредит, если приложение банка не работает

Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает. Фото: Pixabay

Заемщикам объяснили, как оплатить кредит, если приложение банка не работает. Фото: Pixabay

В последнее время россияне сталкиваются с отсутствием доступа к приложениям банков.

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что это может создать проблемы с оплатой действующих кредитов.

По его словам, сервис VPN в ряде случаев может помочь восстановить доступ и открыть заблокированные сайты и приложения. Эксперт отметил, что с помощью VPN также можно «откатить» последние версии приложений, сообщает агентство “Прайм”.

Кроме того, пользователи не могут скачать приложения в онлайн — магазинах из-за санкций. Чтобы не пропустить платеж, можно оплатить кредит в офисе.

Ранее сообщалось о том, что низкий уровень доходов и платежеспособности, рост курса, а также увеличение цен на товары и услуги в России может спровоцировать невозможность оплаты кредитов среди граждан.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что риелтор спрогнозировал падение цен на недвижимость.