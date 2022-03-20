Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму €22 млрд

Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму €22 млрд
ЦБ РФ. Фото: cbr.ru

Минэкономики Франции заморозило активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Кроме того, были заморожены средства частных лиц, общей суммой в €150 млрд.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр 20 марта заявил о заморозке €22 млрд, которые принадлежали Банку России. Кроме того, заблокирована недвижимость, которая принадлежит примерно 30 россиянам. Ранее эти люди попали под санкции.

По информации РИА «Новости», Брюно Ле Мэр сообщил о том, что средства на счетах частных лиц в учреждениях Франции достигали общей суммой €150 млрд.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года малые предприятия бизнеса могут рассчитывать на льготный кредит. Также они могут рефинансировать ранее полученный кредит по ставке, которая не превышает 15% годовых, а для средних предприятий — не выше 13,5%. Общий лимит этой программы составляет 340 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин разрешил российским компаниям выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.

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