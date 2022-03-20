Weatherford приостанавливает поставки в Россию

Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International на фоне антироссийских санкций приостанавливает поставки и новые инвестиции в РФ.

«После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России», — сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire.

Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в России.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

В частности, с 28 февраля RVN приостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ. Отмечается, что корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в Российской Федерации — они продолжат получать зарплату.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.