Антироссийские санкции стали причиной нарушений глобальных цепочек поставок

Санкции против России, а также ситуация с распространением коронавируса в Китае «создают новые угрозы для глобальной цепи поставок». Об этом сообщает The Washongton Post.

В статье говорится, что финансовые санкции Соединенных Штатов и их союзников и закрытия российского воздушного пространства вынуждают грузовые самолеты совершать более длительные и дорогостоящие перелеты из Азии в Европу.

Кроме того, десятки китайских заводов и портовых складов, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты, остаются закрытыми «на фоне самой сильной вспышки коронавируса в стране со времен первой волны в Ухане».

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.