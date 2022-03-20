В Петербурге новая маршрутка №333 соединит три района

Новый автобусный маршрут пройдет по улице Пограничника Гарькавого, Маршала Захарова, Маршала Казакова и Ленинскому проспекту.

Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга сообщает в воскресенье, 20 марта, что с середины июля, с 15 марта, в городе на Неве пустят новый автобусный маршрут. Он будет проходить по крупным магистралям Северной столицы, соединив собой Красносельский, Кировский и Московский районы.

Маршрутка №333 поедет по улице Пограничника Гарькавого, Маршала Захарова, Маршала Казакова и Ленинскому проспекту мимо ряда торговых центов, социальных и учебных заведений. То же транспортное средство привезет петербуржцев до станций метрополитена «Ленинский проспект» и «Московская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 15 июля будут запущены автобусы от «Новочеркасской» до «Гражданского проспекта».