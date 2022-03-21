Гинцбург: говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано.

Он отметил, что во многих странах наоборот начинается новая волна, при этом в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек.

«Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек», — приводит его слова РИА «Новости».

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 31 035 человек. Число госпитализаций составило 2 551.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусная инфекция была выявлена у 469 565 560 человек. Вирус унес жизни 6 074 234 случая. В мире уже использовано 10 млрд 788 млн 776 тыс. 886 доз различных вакцин.