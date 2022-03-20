В мире коронавирус подхватили более 469,5 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 469,5 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у 469 565 560 человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 20 марта, вирус унес жизни 6 074 234 случая. В мире уже использовано 10 млрд 788 млн 776 тыс. 886 доз различных вакцин.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США (79 728 165), далее следуют Бразилия (29 624 435) и Индия (43 006 080). Россия по общему числу заражений разместилась на четвертой строчке антирейтинга: 17 297 181 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V».

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

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