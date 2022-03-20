Гинцбург: назальная вакцина от COVID будет использоваться как бустер

Гинцбург: назальная вакцина от COVID будет использоваться как бустер
Результаты исследования покажут, можно ли будет заменить инъекционную вакцину на интраназальную, заявил Александр Гинцбург. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V». Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина дает высокий титр антител.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID. Разработка будет определять наличие иммунитета к болезни при помощи мазка из носовой полости.

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