ЕС готовит пятый пакет антироссийских санкций

Евросоюз подготавливают пятый пакет рестрикций в отношении России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго. Об этом сообщает Reuters.

«Мы работаем над пятым раундом санкций», —сообщил агентству высокопоставленный европейский дипломат.

Он добавил, что так как РФ не меняет политику в отношении Украины, Евросоюз может ввести эмбарго на поставки российской нефти.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.