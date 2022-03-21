В России появится система блокировки спам-звонков и SMS

В России появится система блокировки спам-звонков и SMS
В России введут систему блокировки спам-звонков и SMS. Фото: unsplash

В России с 1 июня появится система блокировки спам-звонков и SMS.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную монопольную службу (ФАС).

Предполагается, что на сайтах четырех российских операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), а также на сайте ФАС абонент сможет пожаловаться на звонок или SMS-рекламу, которая поступила без его согласия.

Заместитель главы ФАС Карина Таукенова отметила, что для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи.

«Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — добавила она.

По словам экспертов, нужно проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок. Для этих целей можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра.

Ранее сообщалось, что российские операторы сотовой связи зафиксировали новый вид спам-звонков и смс из-за рубежа с просьбами о помощи. Новый вид спама исходит из-за границы, при этом пока проблема не массовая, но, тем не менее, такие звонки уже были зафиксированы операторами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти задумались о том, чтобы отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из тех стран, которые поддержали санкции. Это связано с санкциями Запада.

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