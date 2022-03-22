Ключевая ставка сохранена на уровне 20%: решение Банка России

Внезапное резкое повышение более чем в два раза — это кардинальная мера для сохранения сбережений от обесценивания. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Внезапное резкое повышение более чем в два раза — это кардинальная мера для сохранения сбережений от обесценивания. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Обстановка в мире сейчас далека от спокойной, в связи с этим 28 февраля Центробанком было принято решение значительно повысить ключевую ставку. Это приостановило рост цен, который был уже не контролируемым, неизбежной оказалась и финансовая стабильность. 18 марта было принято решение ключевую ставку не повышать.

Банк России делает все возможное, чтобы в условиях жесточайшего давления извне экономика страны не пошатнулась. Более того, происходит оперативная адаптация, чтобы 2024 году инфляция не превышала 4%.

Центробанк учитывает все риски, которые исходят со стороны внешних, а также внутренних условий. Финансисты заранее просчитывают все возможные последствия колебаний мировой экономики, готовят пакеты решений при непредвиденных ситуациях, также учитывают инфляцию, прогнозируемую в ближайшем будущем.

Были серьезные опасения для экономики страны из-за внешних факторов, произошедших в феврале, финансовая стабильность в те дни оказалась под угрозой. Однако решение Банка России повысить ключевую ставку до 20%, а также принятие мер по контролю за оборотом денег позволило стабилизировать ситуацию.

Внезапное резкое повышение более чем в два раза — это кардинальная мера для сохранения сбережений от обесценивания. Против нескольких российских банков введены санкции, рынки обвалились. Так Банк России пытается защитить рубль.