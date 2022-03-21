Wildberries обратился к своим покупателям

Каждый день специалисты компании проводят «колоссальные работы по обновлению и восстановлению» сайта. Фото: пресс-служба Wildberries

Каждый день специалисты компании проводят «колоссальные работы по обновлению и восстановлению» сайта. Фото: пресс-служба Wildberries

Некоторые функции сайта крупнейшего интернет-магазина в России Wildberries из-за технического сбоя до сих пор не работают. Он, как и другие площадки по продаже товаров через интернет, имел проблемы по доставке, но сейчас все налаживается. Но, как пишет PRIMPRESS, некоторые функции на сайте по-прежнему не работают.

Россиян проинформировали о порядке возврата денежных средств в условиях технического сбоя в интернет-магазине Wildberries. Многие пользователи до сих пор не могут проверить, вернулись ли им деньги за бракованный или неподходящий товар.

Компания просит покупателей не паниковать и твердо уверяет, что все средства за сданный товар будут возвращены.

Как разъяснили в Wildberries, проверить статус возврата денежных средств до полного восстановления работы сайта не представляется возможным. Над устранением ошибок работают программисты компании. В ближайшие дни сайт начнет работать в прежнем режиме. Если деньги не удастся вернуть до обновления сайта, то после его восстановления необходимо обратиться за возвратом денежных средств повторно.

Также в Wildberries уточняют, что в банк деньги поступают до 10 дней, в каждом конкретном банке свой регламент.