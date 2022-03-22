Кто из знаменитостей родит в 2022-м

Кто из знаменитостей родит в 2022-м
Многие звездные семьи в этом году ждут пополнения. Фото: Pixabay

В этом году, как никогда, много рожениц — звезд кино и шоу-бизнеса. Кто-то собирается в роддом впервые, кто-то решился родить во второй раз, а есть и те, кто будет рожать в третий раз.

Регина Тодоренко

Телеведущая старательно избегает разговоров о своем интересном положении. Как сообщила «КП», второй ребенок Тодоренко и Топалова должен появиться на свет в конце весны или в самом начале лета. Пол будущего малыша пока остается секретом. Рожать звезда предположительно будет в Москве.

Рианна

Певица Рианна и ее бойфренд ASAP впервые станут родителями. Счастливое событие ждет пару месяца через три, а пока Ри-Ри регулярно показывает мастер-класс по стилю: как круто можно выглядеть в интересном положении.

Дженнифер Лоуренс

31-летняя оскароносная актриса готовится стать мамой. Для девушки и ее супруга, директора художественной галереи 36-летнего Кука Марони, это будет первый ребенок. Молодые люди поженились три года назад, церемония бракосочетания проходила засекреченной, гостями стали только самые близкие.

Миа Гот

Американская актриса Миа Гот впервые станет мамой. Она и актер Шайа Лабаф встречались 4 года, после чего, в 2016 году, поженились. За это короткое время они успели разойтись и снова сойтись. Теперь же вездесущим папарацци выяснили о беременности Мии.

Кэтрин Шварценеггер

Старшая дочь знаменитого актера, политика, культуриста Арнольда Шварценеггера вновь беременна. Кэтрин во второй раз станет мамой. Кэтрин замужем за американским актером Крисом Праттом, известным многим по главной роли в фильме «Стражи Галактики».

Ники Хилтон-Ротшильд

38-летняя светская львица и дизайнер Ники Хилтон-Ротшильд и ее супруг, 37-летний финансист Джеймс Ротшильд, снова станут родителями. Третий ребенок в семье наследников двух богатейших династий родится летом этого года. Пол будущего ребенка пока неизвестен.

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