МИД России заявил о прекращении переговоров по мирному договору с Японией

Россия не будет вводить переговоры по мирному договору с Японией, а также прекращает диалог о налаживании общей хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
В МИД России заявили, что Москва останавливает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
В ведомстве указали на недружественный характер введенных ограничений против России. Также было принято решение прекратить безвизовые поездки граждан Японии на острова.
Российская сторона выходит из диалога с Японией, касающегося налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, и перекрывает продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Япония ввела новые санкции против России. Очередные ограничения затронули 15 частных лиц и девять компаний из РФ.