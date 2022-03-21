МИД России заявил о прекращении переговоров по мирному договору с Японией

МИД России заявил о прекращении переговоров по мирному договору с Японией. Фото: pixabay

МИД России заявил о прекращении переговоров по мирному договору с Японией. Фото: pixabay

Россия не будет вводить переговоры по мирному договору с Японией, а также прекращает диалог о налаживании общей хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

В МИД России заявили, что Москва останавливает переговоры с Токио по мирному договору из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве указали на недружественный характер введенных ограничений против России. Также было принято решение прекратить безвизовые поездки граждан Японии на острова.

Российская сторона выходит из диалога с Японией, касающегося налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, и перекрывает продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Япония ввела новые санкции против России. Очередные ограничения затронули 15 частных лиц и девять компаний из РФ.