Сбербанк и VK планируют продать проект «Кухня на районе»

На проект уже есть потенциальные покупатели. Фото: pixabay

На проект уже есть потенциальные покупатели. Фото: pixabay

Сбербанк и VK ищут покупателя для московского сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе».

Как сообщает РБК, Сбербанк и VK намерены продать сервис «Кухня на районе», который принадлежит их совместному предприятию «О2О Холдинг».

На проект уже есть потенциальные покупатели. По данным РБК, владельцы «Кухни на районе» обсуждали продажу сервиса «Яндексу». Другой источник утверждает, что сервис доставки готовой еды могут и вовсе закрыть по причине «оптимизации бизнес-направлений холдингов.

В «Яндексе» отказались комментировать данную информацию. От комментариев отказались и в Сбербанке и VK.

По данным СПАРК, выручка «Кухни на районе» за 2020 год составляла 2,38 миллиарда рублей, а чистый убыток — 1,27 миллиарда рублей.

На сайте Сбербанка указано, что сервис принимает около 25 тысяч заказов в день. Средний чек в «Кухне на районе» составляет 600-800 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сбербанк и ВТБ начали снижать ставки по рублевым вкладам.