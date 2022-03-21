Сбербанк и ВТБ начали снижать ставки по рублевым вкладам

Сбербанк и ВТБ начали снижать ставки по рублевым вкладам
Ставка "СберВклада" при открытии депозита онлайн на три месяца составляет 18%. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Сбербанк и ВТБ начали снижать ставки по рублевым вкладам. Клиентам больше не предлагают доходность выше 20% годовых по вкладам.

Два крупнейших российских банка начали снижать ставки по вкладам в рублях после решения Центробанка 18 марта оставить ключевую ставку на уровне 18%.

Согласно информации на сайте «Сбера», ставка «СберВклада» при открытии депозита онлайн на три месяца составляет 18%. С годовой подпиской «СберПрайм+» доходность составит 19%. Еще 18 марта ставки были на уровне 20% и 21% соответственно.

На сайте ВТБ указывается, что ставка по депозиту «Вклад Первый» на три месяца снизилась с 21% до 18%. Ставки по вкладу «Новое время» на полгода снизились до 16,54%, тогда как несколькими днями ранее они превышали 20%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что курс рубля к доллару, евро и юаню к середине марта ослаб в полтора раза в сравнении со средним значением февраля.

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