Семь российских мультфильмов выйдут в кино весной и летом 2022 года

Не менее семи российских мультфильмов выйдут в прокат весной и летом этого года.

Как сообщает ТАСС, уже на этой неделе, 24 марта, в кино выйдет мультфильм «Финник» от группы компаний «Рики». На 28 апреля запланирована премьера сказки «Бука. Мое любимое чудище» от кинокомпании СТВ, а 1 мая выйдет картина «Суворов: великое путешествие» от студии «Союзмультфильм». 26 мая зрители смогут увидеть фильм «Снежная королева — 5» от студии Wizart Animation. 1 июня в кинотеатрах покажут «Три кота и море приключений» от «Метрафильм». А летом выйдут «Кощей. Похититель невест» и «Мальчик-дельфин».

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