Семь российских мультфильмов выйдут в кино весной и летом 2022 года

Семь российских мультфильмов выйдут в кино весной и летом 2022 года
Кадр из мультфильма "Финник", который выйдет 24 марта

Не менее семи российских мультфильмов выйдут в прокат весной и летом этого года.

Как сообщает ТАСС, уже на этой неделе, 24 марта, в кино выйдет мультфильм «Финник» от группы компаний «Рики». На 28 апреля запланирована премьера сказки «Бука. Мое любимое чудище» от кинокомпании СТВ, а 1 мая выйдет картина «Суворов: великое путешествие» от студии «Союзмультфильм». 26 мая зрители смогут увидеть фильм «Снежная королева — 5» от студии Wizart Animation. 1 июня в кинотеатрах покажут «Три кота и море приключений» от «Метрафильм». А летом выйдут «Кощей. Похититель невест» и «Мальчик-дельфин».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские магазины отменяют программы рассрочки и кредитования.

кинопрокат мультфильмы премьера


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю