Названы симптомы на ногах, указывающие на высокий холестерин

Названы симптомы на ногах, указывающие на высокий холестерин
Одним из главных признаков высокого холестерина являются ломкие ногти на ногах. Фото: unsplash

Медики выделяют несколько симптомов, по которым можно определить высокий уровень холестерина у человека. В частности, поводом обращения к врачу могут стать два симптома на ногах.

Врач-кардиолог Сами Фирузи рассказал, что на проблемы с холестерином могут указывать два предупредительных сигнала на ногтях ног. Одним из главных признаков высокого холестерина являются ломкие ногти на ногах. Кроме того, симптомом могут быть медленно растущие ногти на ногах.

По словам медика, высокий холестерин может привести к развитию заболевания периферических нервов. Он подчеркнул, что у пациентов при этом недуге артерии блокируются жировыми отложениями, что останавливает приток крови к ногам. Усугубление этого процесса может обернуться критической ишемией конечностей, пишет Daily Express.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог рассказала о главных причинах хронической усталости.

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