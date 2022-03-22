Диетолог предостерегла от хранения дома больших запасов сахара

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На фоне принятого решения о запрете экспорта, перебоев в производстве сахара возникнуть не должно. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Приобретать большое количество сахара бессмысленно. Об этом заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, это создает дополнительные риски для организма и привести к злоупотреблению продуктом.

Эксперт рассказала, что со временем сахар не становится токсичным. Еще одна опасность хранения этого продукта в больших запасах заключается в том, что в нем могут появиться насекомые. Поэтому медик призвала не поддаваться ажиотажу и не скупать сахар.

«Это возможно, если купить уже зараженный сахар, либо если насекомые переползут из зараженной крупы. Это не токсично, но неприятно», — приводит ее слова радио Sputnik.

При этом если соблюдать нормы здорового питания, то одного килограмма сахара хватит на долгое время. Из рекомендаций ВОЗ следует, что за счет добавленного сахара человеку нужно получать не более десяти процентов от суточной калорийности своего рациона.

«Если человек сократит это количество до пяти процентов, то это будет иметь дополнительные преимущества в плане поддержания здоровья. Если переводить в граммы, то взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня», — отметила она.

Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский полагает, что сейчас в России нет причин для того, чтобы массово скупать сахар. Эксперт рассказал, когда этот продукт снова появится на прилавках магазинов.

По его словам, нехватка сахара, которая наблюдается сейчас, связана с паникой людей, которые обычно скупают разные товары на фоне сложных обстоятельств. Аналитик полагает, что сахар вернется в магазины при прекращении необоснованного ажиотажа на этот продукт.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба начала проверять поставщиков сахара, доставляющих продукцию в магазины.

Напомним, в период с 5 по 11 марта цены в России выросли на многие группы продукции. Среди них больше всего подорожал сахар, а именно на 12,8%.

Ранее также сообщалось, что с пятницы, 4 марта, в Северной столице может начать свою работу горячая линия для жалоб на рост цен. У петербуржцев появится возможность пожаловать на необоснованно завышенные цены. С 4 марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу приняло решение заниматься вопросом повышенных цен.