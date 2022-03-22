Стало известно, что ждет российскую IT-сферу в условиях санкций

Новые ограничения в IT-сфере, с которыми столкнулась Россия, не стоит рассматривать как проблему. Об этом заявил первый проректор ПОЛИТЕХа, доктор технических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Виталий Сергеев.

По его словам, в условиях санкций у российской IT-сферы появилась возможность «войти и занять тот рынок освобождающийся, с которым мы сейчас сталкиваемся».

«Достать какие-то разработки, которые есть в университетах и у технологических предпринимателей», — отметил профессор в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Эксперт подчеркнул, что IT-специалистам нужно запустить инфраструктуру. Он также напомнил об отечественной платежной системе Mir Pay, которая появилась после того, как Apple Pay и Google Pay стали недоступны для россиян.

Напомним, сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Кроме того для указанных банковских карт станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Несмотря на это, бесконтактную оплату все же будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских пользователей, но для оплаты товаров или услуг есть аналогичные системы. В России существуют, например, SberPay и MirPay, которые поддерживают операции с картами «Мир».