Россиянам назвали альтернативы Google Pay и Apple Pay

Эксперт отметил, что у каждого из способов оплаты существуют нюансы, которые следует изучить. Фото: Pexels

Эксперт отметил, что у каждого из способов оплаты существуют нюансы, которые следует изучить. Фото: Pexels

Сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских пользователей, но для оплаты товаров или услуг есть аналогичные системы.

По словам зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова, в России существуют, например, SberPay и MirPay, которые поддерживают операции с картами «Мир».

Эксперт напомнил в интервью радио Sputnik, что также существует и Huawei Pay, которая проводит транзакции с китайской платежной системой Union Pay.

Все шире внедряются платежи по QR-коду через систему быстрых платежей, воспользоваться которой пользователи могут в Сервисе быстрых платежей от Центробанка, добавил Аитов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.

Напомним, сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Кроме того для указанных банковских карт станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Несмотря на это, бесконтактную оплату все же будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.