Крупнейшие российские банки снизили ставки по рублевым вкладам

Два крупнейших российских банка, Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить проценты по рублевым вкладам после того, как Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 20% годовых.

Максимальная доходность рублевых вкладов у «Сбера» после снижения составила 19% годовых, у ВТБ – 18,27%, сообщает РБК со ссылкой на данные кредитных организаций.

В «Сбербанк» отметили, что значительная часть клиентов открыла вклады в течение первых нескольких дней с момента повышения ставок в начале марта. На данный момнет спрос стабилизировался.

«В связи с этим мы приняли решение скорректировать ставки», — рассказал представитель Сбербанка.

В ВТБ отметили, что финансовый рынок стабилизировался, поэтому банк скорректировал условия по ряду продуктов. Также спрос на валюту и наличные у населения значительно упал, так как многие уже успели воспользоваться возможностью разместить свои средства под выгодные ставки.

По словам экспертов, ставки выше 20% уже выполнили свою основную задачу — остановку оттока средств из кредитных организаций.

Ранее совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%, сообщили на сайте банка. Соответствующее решение было принято утром понедельника, 28 февраля. Скачок ставки связали с кардинальными изменениями внешних условий. Такая мера необходима для того, чтобы избежать девальвации валюты. Ожидается, что повышение годовой ставки приведет к увеличению ставки по депозитам до уровня, при котором возможна компенсация возросших рисков. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основе оценки рисков.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк России вводит временный порядок операций с наличной валютой.