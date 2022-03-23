В обход санкций: мошенники придумали новую схему с Visa и Mastercard

В обход санкций: мошенники придумали новую схему с Visa и Mastercard
Мошенники выясняли персональные данные жертвы, якобы для оформления карты, и просили перевести им на счет определенную сумму. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Неизвестные пообещали гражданам помочь обойти санкционные запреты, которые были приняты в отношении российских карт Visa и Mastercard. Однако выяснилось, что подобные предложения рассылают мошенники, пишут «Известия».

Как рассказал аналитик центра Zecurion Владимир Ульянов, мошенники делали рассылки в социальных сетях, а также мессенджерах. В рекламных сообщениях говорилось о том, что проблемы с использованием карт за рубежом и в иностранных сервисах можно решить. Для этого нужно просто воспользоваться их услугами.

Аферисты обещали помощь в оплате покупок на заграничных сайтах. Также они предлагали услуги посредников в подключении к зарубежным сервисам, работа которых в Российской Федерации теперь ограничена. Для многих россиян, привыкших использовать все возможности онлайн-шопинга и бесконтактной оплаты, такая перспектива показалась заманчивой.

Кроме того, россиянам поступало другое предложение, которое касалось выпуска особых карт Visa и Mastercard для заграницы. Разумеется, никакую из перечисленных услуг таким образом получить невозможно. Деньги уходили со счета в неизвестном направлении и оседали в карманах злоумышленников.

Эксперт пояснил, что, кликнув на ссылку, пользователь попадал на сайт или личную страницу преступника. Далее мошенники выясняли персональные данные жертвы, якобы для оформления карты, и просили перевести им на счет определенную сумму.

Ранее сообщалось, что 10 марта Visa и Mastercard отказались от дальнейшего сотрудничества с РФ. При этом их санкции коснулись только тех российских карт, по которым совершались операции за границей или в зарубежных магазинах. Поводом для ограничения послужила специальная военная операция РФ, начатая Россией в конце февраля на Донбассе.

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