Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию

Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию. Фото: Pixabay

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что с частью иностранных автопроизводителей в России, возможно, придется попрощаться.

Некоторая часть иностранных компаний могут не возобновить свою деятельность в Российской Федерации, сотрудничество с ними может прекратиться, считает Мантуров. Но тем не менее останутся и те, кто будет продолжать работу на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Министр промышленности и торговли отметил, что диалог с основными брендами продолжится, но ждать вечно договоренности нельзя.

«Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — заключил Мантуров.

К началу следующего месяца планируется установить общие условия с зарубежными компаниями. Только тогда можно будет создать план дальнейшей работы. Здесь речь идет не только об автопроме, но и других промышленных предприятиях, уточнил министр.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России дефицит автомобилей, который продолжает держаться, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее, по словам эксперта, ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели.

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