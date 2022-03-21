Эксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50%

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса. Последнее, по словам эксперта, ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели. Если цены вырастут еще больше, то автомобили просто перестанут покупать, считает Мигаль.

“Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, — приводит его слова агентство «Прайм».

По его словам, спрос потребителей все больше смещается в сторону китайских автомобилей — даже если в автосалонах остались модели европейских, японских и американских марок, потребители выбирают “китайцев”. Это объясняется относительно доступной ценой и большим выбором.

Ранее BMW заявила, что прекращает производство автомобилей бренда на мощностях «Автотора» в Калининграде и перестаёт поставлять автомобили в Россию, пишет The Wall Street Journal. Автопроизводители массово объявляют о приостановке работы в России. Первыми прекратили поставки импортных машин бренды Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дочерняя организация Honda Motor Co «Хонда Мотор РУС» перестанет поставлять новые автомобили на отечественный рынок в течение 2022 года. Об этом в среду, 30 декабря, заявила японская корпорация. Решение, принятое компанией, объясняется новой стратегией работы в условиях меняющейся автомобильной промышленности.