В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

В некоторых европейских странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после резкой снятия ограничений. Об этом заявил Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, рост заболеваемости наблюдается в 18 из 53 стран европейского региона. Речь идет в том числе о Германии, Франции, Италии и Великобритании.

«Это привело к росту заболеваемости на территории государств», приводят слова Клюге «Известия».

Ранее Gazeta.spb.ru сообщал о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц в России. Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.