Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также ход переговоров с Киевом

Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также ход переговоров с Киевом
Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, а также ход переговоров с Киевом. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора снова обсудили ситуацию на Украине.

Телефонный разговор между Макроном и Путиным состоялся 22 марта. Лидеры стран подняли на обсуждение вопросы, связанные со специальной операцией на Украине и переговорами с Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, к России и российскому народу нужно о относиться с уважением. Он подчеркнул, что необходимо продолжать диалог, потому что однажды будет нужно вернуться за стол переговоров.

владимир путин политика Россия украина Эмманюэль Макрон


 

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