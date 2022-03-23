Эксперт объяснил, почему пожилые россияне бросились скупать сахар

Эксперт объяснил, почему пожилые россияне бросились скупать сахар
Народ стал лихорадочно скупать сахар. Фото: pixabay

Спрос на сахар в России резко вырос в связи с инфляцией и желанием людей делать заготовки, считают эксперты.

Как сообщает РИА Новости, скупать сахар в панике начали, как правило, пожилые люди. Это связано с тем, что в 2022 году будет намного больше натурального хозяйства и домашних заготовок.

Сахар начал дорожать в связи с общей инфляцией. Ежегодно потребительские цены растут минимум на 15%, даже в отсутствие кризисов.

Также причиной ажиотажного спроса мог быть нестабильный курс рубля и советы регуляторов держать цены на сахар на стабильном уровне.

«По этим ценам народ и стал лихорадочно скупать сахар. Это кроме как массовой истерией назвать нельзя. В основе своей причина этому — изменение курса рубля. По сути дела, причина всего этого — нервозная обстановка конечного потребителя и мелких оптовиков», — считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог предостерегла от хранения дома больших запасов сахара.

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