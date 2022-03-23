Стало известно, когда пройдет прощание с режиссером Виталием Мельниковым

Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Фото: кадр из Д/Ф "Виталий Мельников. Мои актеры"

Виталий Мельников умер в возрасте 93 лет. Фото: кадр из Д/Ф "Виталий Мельников. Мои актеры"

Прощание с Виталием Мельниковым пройдет 25 марта.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на киностудию «Ленфильм».

«В 12.00 — отпевание в Князь-Владимирском соборе, похороны — на Комаровском кладбище», — говорится в сообщении.

Напомним, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в Петербурге на 94-м году жизни. Это произошло 21 марта.

Виталий Мельников родился 1 мая 1928 года в Амурской области. После окончания ВГИКа он снял несколько документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов, среди которых «За новые луга и пастбища», «В колхозном клубе», «Новая мелиоративная машина». С 1964 года Мельников работал на киностудии «Ленфильм», а с 1989 по 2006 годы был художественным руководителем киностудии «Голос» («Ленфильм»).

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