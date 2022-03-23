В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на опорах линий электропередач

В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на опорах линий электропередач
АО «ЛОЭСК» предупреждает о недопустимости самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередач. Фото: Pixabay

В АО «ЛОЭСК» предупредили, что незаконное размещение волоконно-оптических линий связи может обернуться нарушением электроснабжения жилых массивов и социально значимых объектов.

Каждый год в сетях компании фиксируется более 100 аварий, который приводят к нарушению электроснабжения потребителей, а причиной является воздействия третьих лиц и сторонних организаций на сетевую инфраструктуру (порядка 15 % от общего количества аварий), сообщает Мойка 78.

Самовольный монтаж стороннего оборудования обычно препятствует проведению регламентированного технического обслуживания и ремонта линий электропередачи, что также ставит под угрозу нормальное функционирование энергосистемы.

Кроме того, самовольное размещение ВОЛС на опорах ЛЭП, которые являются объектами повышенной опасности, создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, так как осуществляется без проектной документации и без учета технических параметров электрических сетей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что АО «ЛОЭСК» ведет активную деятельность по консолидации электросетевых активов. Подписан договор аренды подстанции напряжением 110/10 кВ в Ленинградской области. Объект принадлежит крупной, лесопромышленной финской компании «Мется Свирь», которая входит в мировой концерн «Мется Групп».

ЛОЭСК электроснабжение элеткричество


 

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