Цифровой рубль уже скоро: назван срок запуска

Цифровой рубль уже скоро: назван срок запуска
Цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платежным средством: Baltphoto/Андрей Пронин

До конца текущего года граждане России могут получить доступ к цифровому рублю. Как сообщает РИА Новости, новая технология успешно прошла тестирование в пилотной группе банков.

«Цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платежным средством, его эмиссией занимается Центробанк, фактически это еще одна форма денег, помимо наличных и безналичных», — подчеркнул ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход при этом указывает на возможные сложности в технической реализации перехода на цифровой рубль. Он не исключает нехватки агентов для обмена товарами и услугами. Эксперт также считает важной составляющей инвестиции в криптоинфраструктуру — биржи, банки, депозитарии.

Першиков отмечает наличие преимуществ с точки зрения контроля и эффективности. Так, все потоки в цифровом рубле прозрачны и видны, в рамках реестра записываются все транзакции. Благодаря этому снижаются риски использования цифрового рубля в незаконных операциях, а комиссии меньше, чем в СБП.

«При этом технологически цифровым рублём можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету, что повысит безопасность транзакций», — подчеркнул он.

Ранее в феврале пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор и участники рынка начали тестировать платформы цифрового рубля. Первые переводы между гражданами прошли успешно.

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