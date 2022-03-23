Роспотребнадзор выступил за смягчение COVID-ограничений в школах

В местах проведения аттестации могут отменить соблюдение социальной дистанции, в рамках которого учеников рассаживали зигзагообразно по 1 человеку за партой. Фото: pixabay.com

В местах проведения аттестации могут отменить соблюдение социальной дистанции, в рамках которого учеников рассаживали зигзагообразно по 1 человеку за партой. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях.

Об этом стало известно в среду, 23 марта. В первую очередь документом, опубликованным на портале проектов нормативно-правовых актов, предлагается отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса, где дети обучаются по всем предметам. Данная мера была установлена постановлением Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года.

Как сообщил ТАСС, также предлагается отменить соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками.

Кроме того, проведение массовых мероприятий с участием детей из разных классов в документе запрещается лишь в закрытых помещениях.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 26 826 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 664 621.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых европейских странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после резкой снятия ограничений.