Минтранс оценил потери иностранных авиакомпаний из-за облета России

Минтранс оценил потери иностранных авиакомпаний из-за облета России
Полет у зарубежных компаний на фоне закрытий российского воздушного пространства увеличился на 2–3 часа. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Потери зарубежный авиакомпаний из-за облета территории России составят минимум 2-3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительной траты авиакеросина. Об этом заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

По его словам, европейские перевозчики потеряют примерно два-три миллиарда долларов, а американские – порядка 500 миллиардов долларов в год.

Как сообщил ТАСС, Савельев также подчеркнул, что решение о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями из-за санкций было политическим. И добавил, что полет у зарубежных компаний на фоне закрытий российского воздушного пространства увеличился на 2–3 часа.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ.

Напомним, до 28 марта Европа заберет из РФ свои воздушные суда, предоставленные на условиях лизинга. Пока изъято несколько лайнеров из пяти сотен. Поставщики не знают, куда девать самолеты после конфискации, к тому же им грозят финансовые потери.

Российские компании, в свою очередь, отменили полеты за рубеж. Посещать РФ не могут лайнеры 40 стран и мелкие компании рискуют стать банкротами. Ранее сообщалось, что некоторые авиамаршруты пущены теперь в обход Евразии. Уже известно, что ввиду нерентабельности пришлось отменить перелеты японским компаниям и финской Finnair.

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