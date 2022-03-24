Россиянам рассказали, почему гаджеты мировых брендов продолжат дорожать

В ближайшее время тенденция к удорожанию гаджетов может сохраниться, считает российский аналитик. Причиной станет заморозка поставок украинского неона, применяемого при изготовлении чипов, передает РИА «Новости».

Лидеры на рынке газовых поставщиков, украинские компании «Ингаз» и «Криоин», больше не предлагают свою продукцию. А именно их товар составлял половину мировых поставок неона. Как мировые бренды будут решать проблемы с дефицитом микросхем, которые повсеместно используются в современной технике, пока неизвестно.

В таких условиях компании смогут удержать цены на прежних отметках, только если ради сохранения продаж будут действовать в ущерб своим интересам, считает аналитик Сергей Половников.

Глава агентства Content Review пояснил, что вследствие повышения себестоимости девайсов их удорожание было бы вполне закономерно. Тем не менее производители гаджетов могут оставить розничные цены прежними. Для этого им придется снизить собственную прибыль.

Половников отметил, что грядущее повышение себестоимости должно затронуть всю высокотехнологичную продукцию, сделанную на основе чипов. В числе гигантов, выпускающих гаджеты, — Apple, Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek. Только марки из Южной Кореи не должны поднять цены, так как у них есть свой неон, а значит, себестоимость техники не должна измениться.

Напомним, что многие российские магазины техники уже заменили ценники. Не исключение и продавцы популярной в России техники Apple. На днях стало известно, что и без того дорогие iphone взлетели в цене на четверть, а некоторые модели – на треть. Стоимость ноутбуков выросла больше всего, прибавив от 46 до 142 процентов. «Яблочные» планшеты теперь стоят дороже на 13-33 процента.