Россиянам рассказали, почему гаджеты мировых брендов продолжат дорожать

Россиянам рассказали, почему гаджеты мировых брендов продолжат дорожать
Вследствие повышения себестоимости девайсов их удорожание было бы вполне закономерно. Фото: Pixabay

В ближайшее время тенденция к удорожанию гаджетов может сохраниться, считает российский аналитик. Причиной станет заморозка поставок украинского неона, применяемого при изготовлении чипов, передает РИА «Новости».

Лидеры на рынке газовых поставщиков, украинские компании «Ингаз» и «Криоин», больше не предлагают свою продукцию. А именно их товар составлял половину мировых поставок неона. Как мировые бренды будут решать проблемы с дефицитом микросхем, которые повсеместно используются в современной технике, пока неизвестно.

В таких условиях компании смогут удержать цены на прежних отметках, только если ради сохранения продаж будут действовать в ущерб своим интересам, считает аналитик Сергей Половников.

Глава агентства Content Review пояснил, что вследствие повышения себестоимости девайсов их удорожание было бы вполне закономерно. Тем не менее производители гаджетов могут оставить розничные цены прежними. Для этого им придется снизить собственную прибыль.

Половников отметил, что грядущее повышение себестоимости должно затронуть всю высокотехнологичную продукцию, сделанную на основе чипов. В числе гигантов, выпускающих гаджеты, — Apple, Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek. Только марки из Южной Кореи не должны поднять цены, так как у них есть свой неон, а значит, себестоимость техники не должна измениться.

Напомним, что многие российские магазины техники уже заменили ценники. Не исключение и продавцы популярной в России техники Apple. На днях стало известно, что и без того дорогие iphone взлетели в цене на четверть, а некоторые модели – на треть. Стоимость ноутбуков выросла больше всего, прибавив от 46 до 142 процентов. «Яблочные» планшеты теперь стоят дороже на 13-33 процента.

антироссийские санкции гаджеты девайсы планшеты рост цен смартфоны


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
Перу предложила поставлять в Россию фрукты и шоколад
Сценарий «Соляриса» Тарковского продадут на торгах за 4,5 млн рублей
ТОП-5 знаков Зодиака, которым можно доверить свои деньги
В Ленобласти еще 212 человек заразились коронавирусом
Эксперт рассказала, как Россия может решить проблему с офисной бумагой
Россиянам рассказали, почему гаджеты мировых брендов продолжат дорожать
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 22 человека
Подозреваемый в квартирном грабеже на Бассейной улице в Петербурге задержан