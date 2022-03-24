Ограничения на полеты на юг России продлили до 1 апреля

Ограничения на полеты на юг России продлили до 1 апреля
Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России. Фото: Pixabay

Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России до 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

При построении альтернативных маршрутов в ведомстве рекомендовали использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничения на полеты на юг России были введены с 24 февраля в связи с проведением специальной операцией на Украине. Запрет продлевали несколько раз, последний действовал до 20 марта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ.

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