Western Union прекращает проведение денежных переводов на территории России

Western Union прекращает проведение денежных переводов на территории России
Western Union прекращает проведение денежных операций в РФ. Фото: pixabay.com

Платежная система Western Union останавливает проведение денежных операций на территории Российской Федерации, начиная с 24 марта.

Компания не перестанет делать лишь трансграничные переводы. Данное решение пришлось принять из-за низкой востребованности операций внутри России. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что денежные переводы, отправленные из РФ в другие страны и не выплаченные до 24 марта текущего года, останутся доступными для получателей.

«Если отправитель в России решит получить возврат перевода, это можно будет сделать в отделении одного из наших партнеров»,— отметили в Western Union.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин «Магнит» принял неожиданное решение о приостановке услуги для всех россиян.

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