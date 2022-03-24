Перу предложила поставлять в Россию фрукты и шоколад

Перу предложила поставлять в Россию фрукты и шоколад
Посол Перу заявил о возможности увеличения поставок в Россию фруктов и кофе. Фото: pixabay.com

Перу может поставлять России фрукты, кофе и шоколад после ухода западных компаний. Об этом заявил посол страны в Москве Хуан дель Кампо.

Он отметил, что в стране выращивают мандарины, виноград, манго, ананасы и голубику. Их страна готова экспортировать, сообщает РИА «Новости».

«Так что надо смотреть. Я думаю, будет востребован наш шоколад, какао в Перу очень высокого качества», — сказал дипломат.

По его словам, также можно увеличить поставки перуанского кофе.

Ранее швейцарский концерн Nestle остановил деятельность брендов KitKat и Nesquik в России.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские кофейни из-за проблем с логистикой начинают поднимать цены на продукцию. В частности, дорожает кофе.

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