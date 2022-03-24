В Петербурге повышаются тарифы на проезд по ЗСД

В Петербурге повышаются тарифы на проезд по ЗСД
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Повышение стоимости проезда будет увеличено с 31 марта 2022 года.

Об этом сообщил Оператор Западного скоростного диаметра (ЗСД) «Магистраль Северной столицы».

На сайте компании отмечается, что изменения коснутся лишь тарифов для пользователей транспондеров, применяемых в рамках системы оплаты Flow+ (базовый тариф «Транспондер») и тарифных опций.

К слову, тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются без изменений.

Несмотря на то, что тарифная политика ЗСД предполагает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров, данное изменение делает скидку меньше, однако сохраняет ее. В среднем бонус уменьшается с 57 процентов до 48 процентов в сравнении с Базовым тарифом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комтранс предупредил петербуржцев об опасности на Московском шоссе.

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