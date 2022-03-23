Комтранс предупредил петербуржцев об опасности на Московском шоссе

Автобус не может вплотную подъехать к остановке. Фото: Baltphoto

Автобус не может вплотную подъехать к остановке. Фото: Baltphoto

Состояние покрытия проезжей части в этом районе неудовлетворительное.

Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга в среду, 23 марта.

Отмечается, что дорога в районе остановки «пос. Ленсоветовский», расположенной на Московском шоссе, сейчас в плохом состоянии.

Комитет по транспорту города просит пассажиров, быть внимательными при посадке и высадке из автобуса.

На данный момент у остановки имеется водоналивное сооружение. В месте скопилась лужа, поэтому автобусы не имеют возможности подъехать вплотную.

По данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Правительства Петербурга, на участке проводились ремонтные работы. Но из-за недобросовестности подрядчика, контракт пришлось расторгнуть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по транспорту Петербурга запускает автобусы №295 от станции метро «Новочеркасская» до «Гражданского проспекта».