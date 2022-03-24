Смольный: трем предприятиям Петербурга дадут льготные займы на развитие производства

Три петербургских предприятия получат льготные займы на развитие производства. Фото: pixabay.com

Три петербургских предприятия получат льготные займы на развитие производства. Фото: pixabay.com

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга изучил заявки трех промышленных предприятий, которым необходимо предоставить кредиты на льготных условиях.

Об этом сообщает в четверг, 24 марта, телеканал «Санкт-Петербург».

Среди тех организаций, которые получат льготные займы предприятие, занимающееся производством автомобильных аксессуаров. Оно получит заем на сумму 37 млн рублей. Деньги пойдут на выкуп оборудования, находящегося в лизинге по программе модернизации и увеличения мощностей действующего производства.

Также свыше 160 млн рублей дадут компании Петербурга, которая направит денежные средства на модернизацию и увеличение выпуска целлюлозно-бумажной продукции.

Помимо этого, 68 млн рублей выдадут еще одной организации также для модернизации и развитии производственных мощностей по обработке листового металла.

В общей сложности Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга разрешил выделение займов на сумму свыше 4 млрд рублей.

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