Путин заверил, что санкции не изменят планов развития Санкт-Петербурга

Путин заверил, что санкции не изменят планов развития Санкт-Петербурга
Путин заверил, что санкции не изменят планов развития Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент России Владимир Путин рассказал, что санкции, действительно, усложняют жизнь, но не помешают планам развития Санкт-Петербурга.

В ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки Петербурга Путин подчеркнул, что санкции не изменят планов развития города. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Президент России акцентировал внимание на необходимости принятия быстрых решений, которые обоснованы недружественной политикой некоторых стран Запада по отношению к России. Он отметил, что в новых реалиях необходимы глубокие структурные изменения экономики страны.

В частности, сейчас в центре внимания поддержка семей с детьми. Так, с 1 апреля в России будут введены выплаты для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Также увеличатся МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, пособия и пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на создание временных рабочих мест для жителей России, оказавшихся под риском увольнения, правительство выделило 25,5 миллиарда рублей.

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