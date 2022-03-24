«Ничего личного»: Александр Дрозденко предупредил об увольнении бездействующих глав комитетов

&#171;Ничего личного&#187;: Александр Дрозденко предупредил об увольнении бездействующих глав комитетов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

По словам губернатора Ленинградской области, главам комитетов, которые боятся брать на себя ответственность, лучше покинуть свои посты.

О том, что не все комитеты объявили конкурсные процедуры в четверг, 24 марта, сообщает «Online47.ru». Отмечается, что в данной экономической ситуации — это критично.

Дрозденко отметил, что председателей комитетов правительства Ленобласти могут освободить от должности, если они не ускорят работу по объявлению конкурсных процедур и заключению контрактов.

Губернатор заявил, что к 1 марту много комитетов еще не приняли на себя бюджетные обязательства в установленных объемах. Кроме того, ряд комитетов даже не объявил ни одного конкурса. Александр Дрозденко назвал это непозволительным.

Первой мерой стало лишение премий. Далее решения будут более категоричными.

«Коллеги, ничего личного, только работа и только исполнение взятых на себя полномочий. Сейчас надо работать быстро и с колес», — уверяет Дрозденко.

Все то же самое относится, отметил губернатор, и к главам районных администраций. Как объяснил глава области, «отсидеться в окопе» получится только на другом рабочем месте. А те, кто принимает решения и берет на себя ответственность, всегда получат поддержку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам и жителям Ленобласти пообещали, что дефицита муки не будет.

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