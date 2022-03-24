Эксперт назвали чудо-напитки, которые могут помочь снизить холестерин в крови

Повышенный холестерин в крови может иметь ряд неприятных последствий для организма человека, в частности сердечно-сосудистые заболевания. За этим нужно очень тщательно следить и, если холестерин повышается знать, что можно было бы предпринять.

Так исследователи назвали несколько напитков, которые рекомендуются для снижения уровня холестерина. Об этом пишет «Доктор Питер».

Во-первых, можно использовать чай, который может снизить риск сердечных заболеваний на 8-12%. Следующим в списке стоит апельсиновый сок, но тут важно помнить, что он подойдет только в натуральном виде, без добавления сахара. Помимо апельсинового подойдет и гранатовый сок. В этом напитке полифенольные пигменты уменьшают воспаление и стимулируют кровообращение. Еще один сок, помогающий при повышенном холестерине, — томатный. В нем содержится ликопин, но стоит следить, чтобы в соке не было слишком много соли.

С высоким уровнем холестерина может бороться овес, который содержит бета-глюкан, — наилучшим его источником является овсяное молоко. Специалисты рекомендуют к употреблению также кефир. Кислоты в нем не только могут предотвратить биосинтез «вредного» холестерина, но и защитить печень.

Иногда можно позволить себе красное вино, но в умеренных количествах.

Однако при повышенном холестерине сначала все равно лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что есть несколько симптомов, по которым можно выявить повышенный холестерин у человека.