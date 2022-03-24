Politico: Путин издевается над Западом переводом оплаты за газ в рубли

По мнению эксперта, этим решением Путин пытается склонить Запад к ослаблению санкционного давления. Фото: Кремль

По мнению эксперта, этим решением Путин пытается склонить Запад к ослаблению санкционного давления. Фото: Кремль

Президент РФ Владимир Путин издевается над Западом, переводя оплату за газ в рубли, считают американские эксперты.

«Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы», — пишет газета Politico.

По мнению эксперта Тимоти Эша, этим решением российский президент пытается склонить Запад к ослаблению санкционного давления. Как считает аналитик Джеймс Хакстепп, оплата за газ в рублях создаст сложности для покупателей российского газа.

Напомним, 23 марта Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Володин назвал историческим решение об отказе от расчетов в долларах и евро за газ.