Названы опасные продукты для людей с высоким давлением

Привести кровяное давление в норму можно, включив в рацион питания достаточное количество калия. Фото: Pixabay

Привести кровяное давление в норму можно, включив в рацион питания достаточное количество калия. Фото: Pixabay

Диетологи перечислили продукты питания, которые могут усугубить состояние людей с гипертонией.

Как пишет портал Eat This, Not That, привести кровяное давление в норму можно, включив в рацион питания достаточное количество калия. Продукты с его высоким содержанием помогут снизить давление. Специалисты рекомендуют добавить в меню больше овощей, фруктов, корнеплодов и бобов.

К ухудшению самочувствия также может привести чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой. Дело в том, что так человек не сможет контролировать количество натрия в приготовленной пище.

Кроме того, гипертоникам советуют отказаться от алкоголя, поскольку они снижают эффект препаратов, назначенных для нормализации давления.

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