Пять советов, как бороться с депрессией

От депрессии страдают более 350 миллионов человек со всего мира. Фото: pixabay

От депрессии страдают более 350 миллионов человек со всего мира. Фото: pixabay

24 марта во всем мире отмечается Международный день борьбы с депрессией — серьезным психическим заболеванием. Этот праздник призван привлечь больше внимания к проблемам ментального здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 350 миллионов человек со всего мира. Заболевание встречается не только у взрослых, но и у детей и подростков — на них приходится 5% случаев депрессии. Каждая пятая женщина сталкивается с послеродовой депрессией.

«Российская газета» назвала пять советов, которые помогут улучшить состояние при обнаружении или подозрении депрессии у себя или близких.

В первую очередь нужно проверить гормональный фон, который при нарушениях может оказывать влияние на психологическое здоровье. Уровень гормонов серотонина и дофамина можно нормализовать с помощью соблюдения режима сна, полноценного питания, пребывания в ярко освещенных местах и регулярных физических нагрузок.

Второй совет — проконсультироваться с врачом. Они могут помочь, порекомендовав принимать антидепрессанты, посетить иглорефлексотерапию, расслабляющий массаж, психотерапию — эффективность всех этих методов доказана на практике.

Следующей рекомендацией является профилактика депрессии. Чтобы ее не допустить, следует регулярно повышать себе настроение и самочувствие, следить за тем, чтобы какие-либо переживания и стресс не переросли в серьезный недуг. Нужно побольше общаться с разными людьми и в разных обстановках, открыто проявлять эмоции и быть самим собой. Также будет полезно заниматься спортом и любимым делом, вести активный образ жизни и проводить побольше времени на свежем воздухе.

Кроме того, не нужно винить себя за свое состояние. Какими бы ни были причины депрессии, важно понимать, что это болезнь, а не слабость, лень или безволие.

Последний совет — необходимо тщательно планировать свою деятельность и не перетруждать себя. Следует помнить, что у любого человека свой предел возможностей. Нет ничего страшного в том, чтобы попросить помощи у коллег, друзей и близких.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самостоятельный прием антидепрессантов несет смертельную опасность.