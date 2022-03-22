Невролог: самостоятельный прием антидепрессантов несет смертельную опасность

Врач-невролог Павел Хорошев предупредил о смертельной опасности самостоятельного приема антидепрессантов.

Медик заявил в беседе с URA.RU, что самостоятельно принимать антидепрессанты нельзя. Это может нанести вред микропсихике и нанести непоправимый вред здоровью.

«Они могут буквально убить человека, поскольку в момент воздействия он может находиться, например, за рулем. Даже если он выберет ничтожную дозировку, это приведет к какому-то расстройству, человек погибнет, и еще людей с собой унесет», — подчеркнул Хорошев.

По словам врача, антидепрессанты — это одни из самых опасных препаратов. Более серьезный вред может нанести только бездумный прием лекарств от онкологии. Хорошев подчеркнул, что опасность от самостоятельного приема антибиотиков и рядом не стоит с вредом от антидепрессантов.

Он призвал обращаться к врачу при любых проблемах с психическим состоянием.

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