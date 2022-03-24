Макрон предупредил мир о продовольственном кризисе

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир стоит на пороге беспрецедентного продовольственного кризиса, вызванного ситуацией на Украине.
Французский лидер заявил по итогам встречи лидеров G7, что сейчас мировое сообщество вступает в беспрецедентный продовольственный кризис. Он напомнил, что Россия и Украина являются крупнейшими сельскохозяйственными производителями.
Как отмечает Макрон, особенно в продовольственном плане уязвимы страны Магриба, Африки и Ближнего Востока. Там уже сегодня наблюдаются проблемы со снабжением зерновыми культурами.
По словам президента, ситуация с продовольствием станет еще более сложной в ближайшие год-полтора.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Макрон заявил, что французские компании сами могут решать, работать ли им в России.